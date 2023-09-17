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Эксперт рассказал о плюсах и минусах орального секса

Источник:
Sibnet.ru
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Оральный секс — прекрасный способ сблизиться с партнером, но для него важно обоюдное желание, чтобы оба партнера получали удовольствие, рассказал известный ливанский врач-сексолог Хамед Абдаллах Хамед.

У орального секса есть множество достоинств. Он продлевает интимную близость и активизирует гормоны счастья. Он влияет на женскую красоту и сохраняет молодость кожи, а также благотворно сказывается на психологическом состоянии женщины, приводит издание Raseef22 мнение эксперта.

«Оральный секс не вредит здоровью – за исключением тех случаев, когда один из партнеров не приемлет эту практику, а потому негативный эффект в данном случае чисто психологический», – отметил Абдаллах Хамед.

По его словам, этот вид секса не несет никаких рисков или проблем со здоровьем до тех пор, пока не выходит за пределы супружеской спальни. Иначе он может стать причиной передачи инфекции.

«Инфекции могут передаваться при занятии оральным сексом с несколькими партнерами. Гонорея, сифилис, герпес, гепатит В, ВИЧ и остроконечные кондиломы – наиболее распространенные из них», — предупредил сексолог.

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