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#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Автобус под Омском опрокинулся в кювет

Источник:
Sibnet.ru
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Маршрутный автобус съехал в кювет и перевернулся у деревни Березянка в Омской области. В результате водителя и семь пассажиров доставили в больницу, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

«В результате ДТП водитель обратился за помощью медиков, его пассажиры: девочка 2014 года рождения, девушка 2007 года рождения, женщины 1982, 1990, 1995 годов рождения, и мужчины 1995 и 1984 годов рождения доставлены в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что водитель пассажирского автобуса ПАЗ-32053, мужчина 1964 года рождения, при движении по подъездной дороге к деревне Березянка Омского района не справился с управлением, допустил съезд в кювет, после чего автобус опрокинулся.

Все пострадавшие получили необходимую помощь от медиков, их жизни чего не угрожает. Полицейские устанавливают все обстоятельства аварии.

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ЧП #ДТП #Омск
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Топ комментариев

Wolf Hound

В этих топах должны быть учителя,врачи,шахтёры,воспитатели,а не вот эти вот все.

volodey19760802

А как пиарили то их, как пиарили..... И смех, и грех.........

DRAGONWAY

Работяга получает 30 с натяжкой) а топ менеджер 3 ляма)

Nik3316

столько выбивали эти танки.... на неделю боев