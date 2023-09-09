Автобус под Омском опрокинулся в кювет

Маршрутный автобус съехал в кювет и перевернулся у деревни Березянка в Омской области. В результате водителя и семь пассажиров доставили в больницу, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

«В результате ДТП водитель обратился за помощью медиков, его пассажиры: девочка 2014 года рождения, девушка 2007 года рождения, женщины 1982, 1990, 1995 годов рождения, и мужчины 1995 и 1984 годов рождения доставлены в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что водитель пассажирского автобуса ПАЗ-32053, мужчина 1964 года рождения, при движении по подъездной дороге к деревне Березянка Омского района не справился с управлением, допустил съезд в кювет, после чего автобус опрокинулся.

Все пострадавшие получили необходимую помощь от медиков, их жизни чего не угрожает. Полицейские устанавливают все обстоятельства аварии.