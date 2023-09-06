Футболист купил самый дорогой автомобиль в мире. ФОТО

Аргентинский нападающий Мауро Икарди, который выступает за турецкий «Галатасарай», приобрел очень редкую модель Rolls-Royce Boat Tail за 26 миллионов евро.

Boat Tail считается самым дорогим автомобилем в мире, на сегодня выпущено всего три экземпляра модели. Один такой автомобиль принадлежит миллиардеру-рэперу Jay-Z, еще один экземпляр купил миллиардер, который сделал состояние на добыче жемчуга.

Четырехместный кабриолет оснащен зонтиком и встроенным телескопическим столиком. В машине есть серебряные столовые приборы и фарфоровые тарелки, предусмотрены два холодильника для напитков.

Машина оснащается 6,75-литровым двигателем V12 с двумя турбинами, мощность которого составляет до 600 лошадиных сил. На постройку одного Rolls-Royce Boat Tail уходит четыре года.