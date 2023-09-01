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Турчак сообщил о тяжелом состоянии депутата Сокола

Источник:
Sibnet.ru
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Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак в палате у депутата Госдумы Сергея Сокола
Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак в палате у депутата Госдумы Сергея Сокола
Фото: © «Единая России»

Состояние госпитализированного депутата Госдумы и кандидата в главы Хакасии Сергея Сокола оценивается как тяжелое, сообщил секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.

«Ночью навестил Сергея. Состояние тяжелое. Поговорил с врачами. Ждем результатов консилиума. Сергею — сил и скорейшего выздоровления. Медикам госпиталя - большое спасибо, Сергей в надежных руках», — приводит пресс-служба «Единой России» слова Турчака.

Сокол 21 июля с перитонитом попал в городскую больницу Абакана, где медики провели ему экстренную операцию. Около недели он провел в реанимации. После чего еще несколько дней находился под наблюдением врачей. 1 августа в социальных сетях он сообщил, что вышел из больницы.

В четверг, 31 август, как стало известно, Сокол был экстренно госпитализирован. Врачи госпиталя им. А. А. Вишневского диагностировали у него венозный мезентериальный тромбоз и острую кишечную непроходимость.

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ЧП #Происшествия #Россия
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