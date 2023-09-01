Конгресс США рассекретил доклад Управления директора национальной разведки США и в нем обвинил Россию в «краже на экспорт» около 6 миллионов тонн пшеницы Донбасса.

«Российские силы экспроприировали и экспортировали украинское зерно… К концу 2022 года было собрано 88% озимых культур на территориях, контролируемых Россией, что составило в общей сложности около 6 миллионов тонн пшеницы», — сообщили американские разведчики «на основании спутниковых снимков и открытых источников».

В докладе сообщается, что 2021 году на Киев и Москву приходилось почти четверть мирового экспорта зерна. По данным ООН, Россия и Украина экспортировали около 34% мировой пшеницы, 17% кукурузы и более 70% подсолнечного масла.

Этот экспорт был остановлен почти на шесть месяцев, пока представители Украины, России, ООН и Турции не согласились создать гуманитарный морской коридор в рамках Черноморской зерновой инициативы. Сейчас зерновая сделка приостановлена.