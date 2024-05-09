Украинцы завалили Google запросами о Дне Победы

Запрос в украинском сегменте Google о Дне Победы 9 мая стал самым популярным среди жителей страны.

«В этом году жители Украины уже начинают активно искать информацию о Дне победы в Google. Этот запрос — "День победы" — с утра стал самым популярным из Украины», — пишет украинское издание «Страна.ua».

Президент Украины Владимир Зеленский в июне прошлого года подписал закон о переносе празднования Дня Победы на 8 мая. Он получил название — День памяти и победы над нацизмом.

9 мая стало Днем Европы и потеряло статус выходного дня. До этого День Европы на Украине приходился на третью субботу мая.