Импортозамещенный SJ‑100 совершил первый полет

Опытный образец российского ближнемагистрального самолета SJ-100, изготовленный производственным центром ПАО «Яковлев» совершил первый полет, он подтвердил стабильную работу всех отечественных систем, управляемость и устойчивость самолета в воздухе, сообщает пресс-служба «Ростех».
Продолжительность полета составила 54 минуты, он проходил на
высотах до 3 тысячах метров и скоростях до 343 километра в час. Экипаж проверил
характеристику устойчивости и управляемости самолета в воздухе, системы
автоматического регулирования давления в кабине, а также произвел «посадку на
облако» и заход на посадку с уходом на второй круг.
«Российским разработчикам и производственникам удалось
реализовать и поставить на самолет собственные конструкторские решения и
технологии, включающие авионику, шасси, вспомогательную силовую установку,
комплексную систему управления, а также системы электроснабжения,
кондиционирования воздуха, противопожарной защиты и многие другие», — сказал
министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.
Для ускорения программы испытаний на первом опытном образце самолета используются франко-российские двигатели SaM146. Второй опытный образец скоро начнет программу летных испытаний уже с отечественными двигателями ПД-8, которые в настоящее время проходят серию стендовых испытаний и летные испытания в составе летающей лаборатории Ил-76ЛЛ.