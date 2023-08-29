НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Импортозамещенный SJ‑100 совершил первый полет

Источник:
Sibnet.ru
351 0
Импортозамещенный SJ-100
Импортозамещенный SJ-100
Фото: © пресс-служба Ростеха

Опытный образец российского ближнемагистрального самолета SJ-100, изготовленный производственным центром ПАО «Яковлев» совершил первый полет, он подтвердил стабильную работу всех отечественных систем, управляемость и устойчивость самолета в воздухе, сообщает пресс-служба «Ростех».

Продолжительность полета составила 54 минуты, он проходил на высотах до 3 тысячах метров и скоростях до 343 километра в час. Экипаж проверил характеристику устойчивости и управляемости самолета в воздухе, системы автоматического регулирования давления в кабине, а также произвел «посадку на облако» и заход на посадку с уходом на второй круг. 

«Российским разработчикам и производственникам удалось реализовать и поставить на самолет собственные конструкторские решения и технологии, включающие авионику, шасси, вспомогательную силовую установку, комплексную систему управления, а также системы электроснабжения, кондиционирования воздуха, противопожарной защиты и многие другие», — сказал министр промышленности и торговли России Денис Мантуров. 

Для ускорения программы испытаний на первом опытном образце самолета используются франко-российские двигатели SaM146. Второй опытный образец скоро начнет программу летных испытаний уже с отечественными двигателями ПД-8, которые в настоящее время проходят серию стендовых испытаний и летные испытания в составе летающей лаборатории Ил-76ЛЛ. 

Еще по теме
Первые беспилотники для «Почты России» изготовят в Новосибирске
Россия к 2030 году перейдет на отечественные лайнеры
Мишустин поручил снизить цену самолета «Байкал»
Испытания тяжелого беспилотника «Партизан» завершат к концу года
смотреть все
Экономика #Авиа
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Россиянин выиграл в лотерею полмиллиарда рублей
Стало известно, по какому признаку опознали Пригожина
Собчак показала последнюю переписку с Пригожиным
Китай испытал самую мощную в мире пушку Гаусса
Обсуждение (0)
Картина дня
Bild передала прошлогодний разговор Макрона и Шольца о Путине
Киев заявил о поддержке Западом ударов по Крыму
Импортозамещенный SJ‑100 совершил первый полет
Такси подорожает из‑за нового закона
О самом главном
Пять признаков мужчин, которые никогда не разбогатеют
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Как мужчины в шортах нарушают этикет
Пять приемов расположить к себе людей
Какие женские качества возбуждают мужчин
Почему искать работу летом лучше всего
Все статьи
Мультимедиа
«Жуть какая!»: самолеты разогнали тучи на авиашоу в Мочище
Гаджеты на старинных картинах. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Топ комментариев

Wolf Hound

От человеческих крыс сначала защитите,которые пачками биллютени подкидывают.

Uynachalnica

Да, ладно! От кого защищать, от самих себя со 146%?

Wolf Hound

Походу минуса эти крысы и ставят.

physx

СВО - дело тонкое, нужно действовать стратегически, аккуратно.