Импортозамещенный SJ‑100 совершил первый полет

Опытный образец российского ближнемагистрального самолета SJ-100, изготовленный производственным центром ПАО «Яковлев» совершил первый полет, он подтвердил стабильную работу всех отечественных систем, управляемость и устойчивость самолета в воздухе, сообщает пресс-служба «Ростех».

Продолжительность полета составила 54 минуты, он проходил на высотах до 3 тысячах метров и скоростях до 343 километра в час. Экипаж проверил характеристику устойчивости и управляемости самолета в воздухе, системы автоматического регулирования давления в кабине, а также произвел «посадку на облако» и заход на посадку с уходом на второй круг.

«Российским разработчикам и производственникам удалось реализовать и поставить на самолет собственные конструкторские решения и технологии, включающие авионику, шасси, вспомогательную силовую установку, комплексную систему управления, а также системы электроснабжения, кондиционирования воздуха, противопожарной защиты и многие другие», — сказал министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

Для ускорения программы испытаний на первом опытном образце самолета используются франко-российские двигатели SaM146. Второй опытный образец скоро начнет программу летных испытаний уже с отечественными двигателями ПД-8, которые в настоящее время проходят серию стендовых испытаний и летные испытания в составе летающей лаборатории Ил-76ЛЛ.