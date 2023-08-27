Создан унитаз, к которому ничего не прилипает

Китайские ученые создали унитаз с настолько скользкой поверхностью, что на ней ничего не задерживается и не оставляет следов.

Инженеры из Хуачжунского университета науки и технологии в Ухане использовали смесь пластика и гидрофобных песчинок, а рабочую поверхность смазали силиконовым маслом, впитавшимся в материал.

Чтобы продемонстрировать возможности покрытия, ученые изготовили 3D-модель унитаза, которая примерно в 10 раз меньше полноразмерной версии.

Такой сантехнике требуется меньше воды для смыва и ее не нужно дополнительно чистить. К тому же новый материал не изнашивается со временем.