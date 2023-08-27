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Создан унитаз, к которому ничего не прилипает

Источник:
Sibnet.ru
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Китайские ученые создали унитаз с настолько скользкой поверхностью, что на ней ничего не задерживается и не оставляет следов.

Инженеры из Хуачжунского университета науки и технологии в Ухане использовали смесь пластика и гидрофобных песчинок, а рабочую поверхность смазали силиконовым маслом, впитавшимся в материал.

Чтобы продемонстрировать возможности покрытия, ученые изготовили 3D-модель унитаза, которая примерно в 10 раз меньше полноразмерной версии.

Такой сантехнике требуется меньше воды для смыва и ее не нужно дополнительно чистить. К тому же новый материал не изнашивается со временем.

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Наука #Наука #Техника
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