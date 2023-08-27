Сплавлявшиеся туристы пропали в Бурятии

Пятеро туристов, сплавлявшихся на катамаранах по реке Тыя, пропали, сообщило ГУ МЧС по Республике Бурятия.

Зарегистрированная группа туристов вовремя не вышла на связь, поэтому спасатели начали их поиски.

Группа Байкальского поисково-спасательного отряда была доставлена бортом Ми-8 до урочища Перевал Северо-Байкальского района.

В июле в Бурятии пропала группа туристов, сплавлявшихся по реке Снежная. Четыре катамарана опрокинулись, и в воде оказались восемь человек. Семерым удалось выбраться на берег, одна женщина погибла. Ее тело искали больше двух недель.