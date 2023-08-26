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Дом под Новосибирском сгорел от удара молнии

Источник:
Sibnet.ru
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Двухэтажный деревянный дом сгорел в поселке Пашино в Калининском районе Новосибирской области из-за удара молнии, сообщает МЧС региона.

Сообщение о возгорании в частном доме по улице Белореченская поступило в экстренные службы в ночь на 26 августа. До прибытия пожарных из горящего дома успели эвакуироваться четверо детей и семеро взрослых.

Никто не пострадал, однако огонь повредил дом по всей площади, деревянная постройка выгорела почти полностью. Сумма ущерба устанавливается.

Предварительная причина возгорания — удар молнии, отмечается, что с огнем боролись несколько пожарных расчетов.

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ЧП #Стихии #Новосибирск
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pepelmetal

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