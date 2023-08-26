Дом под Новосибирском сгорел от удара молнии

Двухэтажный деревянный дом сгорел в поселке Пашино в Калининском районе Новосибирской области из-за удара молнии, сообщает МЧС региона.

Сообщение о возгорании в частном доме по улице Белореченская поступило в экстренные службы в ночь на 26 августа. До прибытия пожарных из горящего дома успели эвакуироваться четверо детей и семеро взрослых.

Никто не пострадал, однако огонь повредил дом по всей площади, деревянная постройка выгорела почти полностью. Сумма ущерба устанавливается.

Предварительная причина возгорания — удар молнии, отмечается, что с огнем боролись несколько пожарных расчетов.