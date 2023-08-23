Профессор опроверг опасность воздушных шаров для птиц

Запуск в небо воздушных шаров, популярный на школьных выпускных и других праздника, не несет никакого вреда птицам. Миф об его опасности – заблуждение, рассказал доктор биологических наук, профессор кафедры зоологии и физиологии ИББ АлтГУ Сергей Снигирев.

Он пояснил, что воздушные шары поднимаются на большую высоту, которая доступна лишь для хищных птиц — соколов, коршунов и орлов.

Из-за незначительной скорости движения шаров и их заметности они не представляют опасности для хищников, которые легко избегают столкновения. Мелкие птицы типа воробьев и голубей давно научились распознавать фрагменты оболочек шаров как несъедобные и не обращают на них внимания.

Птицы не пытаются клевать резину. К тому же клюв голубей и воробьев просто не приспособлен к тому, чтобы оторвать кусочек резины или упаковочной пленки. У воробья же просто не хватит на это сил. Вороны и сороки также не обращают внимание на фрагменты оболочки воздушных шариков.

При этом одновременный запуск большого количества шаров может быть опасен, например, для воздушных судов — шары могут попасть в двигатель самолета, что приведет к внештатной ситуации при посадке или взлете воздушного судна.

«Негативное влияние на экологию следует учитывать — шары лопаются, и их кусочки опускаются вниз, механически загрязняя почву. Материал синтетический, поэтому он не разлагается десятилетиями, из-за этого повышается общая экологическая нагрузка на антропогенные ландшафты», — уточняется в сообщении вуза.