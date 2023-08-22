Правительство США затребовало беспрецедентный доступ к данным TikTok

Правительство США затребовало от TikTok практически полный доступ к пользовательским данным, внутренним системам соцсети и операционной деятельности компании.

Согласно отчету, опубликованному журналом Forbes, налаживание сделки с TikTok оказалось на столе Комитета по иностранным инвестициям в Соединенных Штатах (CFIUS) прошлым летом. Правительство стремилось обеспечить возможность независимых проверок со стороны множества следственных органов.

Среди требований CFIUS заявлена возможность осуществлять незаметные инспекции объектов, записей, оборудования и серверов TikTok в США и полномочия блокировать изменения условий предоставления услуг, политики модерации и конфиденциальности.

Ведомство захотело заполучить контроль над назначением руководителей, управляющих американским подразделением TikTok в вопросах безопасности данных, а все расходы на проверки и аудиты безопасности функций должны были бы лечь на плечи владельца соцсети ByteDance.

Несмотря на заявления администраций Байдена и Трампа о необходимости такого надзора в целях национальной безопасности, некоммерческие организации, включая ACLU ((Американский союз гражданских свобод), выразили беспокойство по поводу предложенной сделки.

Они отметили, что дать правительству столь широкие полномочия над коммуникационной платформой может привести к цензуре и ограничению свободы выражения.