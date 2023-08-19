Глава СБУ спланировал теракт на Крымском мосту

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк раскрыл подробности подготовки террористической атаки на Крымский мост в октябре 2022 года.

«Разработкой и реализацией спецоперации с мостом занимался я лично и двое моих доверенных сотрудников», — сказал Малюк в интервью украинскому журналу NV.

По его словам, спецслужба планировала атаку полгода, рассматривая разные способы доставить взрывчатку на Крымский мост. В итоге возник план спрятать гексоген в рулонах с упаковочной пленкой.

«Рулонами забили целый контейнер — их суммарный вес в тротиловом эквиваленте соответствовал 21 тонне», — уточнил Малюк, отметив при этом, что в совершении ударов украинские спецслужбы действовали самостоятельно.

Глава СБУ утверждает, что после первой атаки специалисты приступили к разработке повторного теракта на Крымском мосту. Для этого спецслужба создала водные дроны из материала, незаметного для РЛС.

8 октября 2022 года на Крымском мосту взорвался грузовик, а затем загорелись семь топливных цистерн в хвосте следовавшего в Крым железнодорожного состава. В результате взрыва частично обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли пять человек.