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Глава СБУ спланировал теракт на Крымском мосту

Источник:
Sibnet.ru
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Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк раскрыл подробности подготовки террористической атаки на Крымский мост в октябре 2022 года.

«Разработкой и реализацией спецоперации с мостом занимался я лично и двое моих доверенных сотрудников», — сказал Малюк в интервью украинскому журналу NV.

По его словам, спецслужба планировала атаку полгода, рассматривая разные способы доставить взрывчатку на Крымский мост. В итоге возник план спрятать гексоген в рулонах с упаковочной пленкой.

«Рулонами забили целый контейнер — их суммарный вес в тротиловом эквиваленте соответствовал 21 тонне», — уточнил Малюк, отметив при этом, что в совершении ударов украинские спецслужбы действовали самостоятельно.

Глава СБУ утверждает, что после первой атаки специалисты приступили к разработке повторного теракта на Крымском мосту. Для этого спецслужба создала водные дроны из материала, незаметного для РЛС.

8 октября 2022 года на Крымском мосту взорвался грузовик, а затем загорелись семь топливных цистерн в хвосте следовавшего в Крым железнодорожного состава. В результате взрыва частично обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли пять человек.

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Топ комментариев

max5

я один сразу подумал про антиматерию? на деле же, ничего эпичного кроме названия(((Haзвaниe «aнтимaтepиaльнaя...

vad7958

А какие зто граждане в Волгограде были против памятника т.Сталину,местная единая россия наверно))))?

Asd10

А че его проверять то... Сталин он че, под анафемой штоле??

Иркут 69

Вот что значит править из окна лимузина или бассейна... Не зная страны.