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Россия к 2030 году перейдет на отечественные лайнеры

Источник:
Sibnet.ru
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Самолет МС-21
Самолет МС-21
Фото: © пресс-служба Иркутского авиационного завода

Россия к 2030 году перейдет на отечественные самолеты, среди них МС-21,  Sukhoi Superjet и Ил-96. сказал председатель Комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев.

«Я думаю, что к 2030 году мы полностью завершим переход на отечественные самолеты. Я большие надежды возлагаю на Воронежское авиастроительное предприятие, которое строит Ил-96. Он будет выходить в новой модернизации 400М. К тому же сейчас мы видим значительные успехи отечественного двигателестроения в области авионики», — сказал в интервью «Парламентской газете» Гутенев.

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Он отметил, что целый ряд важных узлов и агрегатов российского производства имеют характеристики лучше, чем у зарубежных компаний. Производство авиационных приборов, двигателестроение позволят избавиться от зарубежной зависимости.

«То, что мы будем производить большую часть самолетов у себя в стране, дает нам экономические преференции. Давайте посмотрим на МС-21 или на Sukhoi Superjet. У МС-21 ширина сидений, расстояние между рядами, длина фюзеляжа и многие другие вещи комфортнее, чем у их "одноклассников". По комфорту мы однозначно выигрываем», — отметил депутат.

По его словам, эффективности затрат на этот комфорт, учитывая себестоимость эксплуатации при полноценной загрузке, российские самолеты демонстрируют показатели как минимум не хуже, чем их «одноклассники».

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