Вернуть небо: Superjet 100 спасет российскую авиацию?

Санкции «приземлили» российскую авиацию. Теперь за рубеж может летать только единственный отечественный лайнер Superjet 100. Проблема в том, что его «отечественность» оказалось условной — он напичкан импортными деталями. Авиапром пообещал к 2023 году выкатить полностью российскую версию самолета.

«Двигаемся в соответствии с форсированным планом работ», — сообщил накануне министр промышленности и торговли России Денис Мантуров. По его словам, уже в первой половине следующего года начнутся интенсивные испытания импортозамещенной версии самолета SSJ 100.



Санкции заставили взяться за создание полностью российской версии Superjet 100 в авральном режиме. Западные компании 26 февраля наложили запрет на поставку и лизинг авиатехники в Россию. 2 марта Boeing и Airbus заявили о прекращении обслуживания своих самолетов, находящихся в парке российских компаний.

Российские компании до операции на Украине эксплуатировали порядка 980 лайнеров. Из них 750 — это Boeing, Airbus и еще немного Embraer и Bombardier. В распоряжении остались только 150 «Суперджетов».

И если внутри страны можно летать на «американцах» и «европейцах», то за границей их могут арестовать. Для зарубежных рейсов власти сформировала пул самолетов. В него вошли 148 Superjet 100. Но они состоят на 60-80% из иностранных комплектующих, а в условиях санкций их поставлять не будут. К счастью, кое-какими деталями Россия успела запастись впрок.

Самолет — символ

SSJ 100 — первый авиалайнер, разработанный в современной России. В небо его запустили в 2008 году. Через три года его ввели в коммерческую эксплуатацию. Самолет должен был стать символом возрождения отечественного авиапрома.

Поскольку Россия не обладала современными технологиями, участие в проекте приняли порядка 30 компаний из разных стран. Значительную роль в проектировании взяла на себя американская Boeing. Системы для самолета поставляли французская Thales, немецкая Liebherr, американские Hamilton Sundstrand и Honeywell.

#Оружие «Бешеный огурец»: история странного советского самолета

Для производства двигателей в Рыбинске создали совместное российско-французское предприятие PowerJet. Причем, важнейшую, горячую часть силовой установки (где сжигается топливо) выпускала французская компания Safran.

Столь сложная международная кооперация сказалась на проекте. Во-первых, самолет долго доводили до ума. Нарекания, в частности, вызывало качество горячей части двигателей. Французские комплектующие выходили из строя быстрее, чем обещал производитель.

Во-вторых, проект оказался зависим от западных партнеров. В 2014 году из-за событий на Украине США начали вводить санкции против России. Под удар попал и «суперджет». Партнеры начали отказывать в поставке комплектующих. Именно тогда начался долгий и мучительный процесс импортозамещения.

Полностью российский

Импортозамещенный лайнер получил название SuperJet New. Сложней всего шла работа над собственной российской силовой установкой. Авиационное двигателестроение — это абсолютный хайтек. Оно по плечу лишь считанным странам.

На днях Объединенная двигателестроительная корпорация (входит в состав «Ростеха») закончила программу стендовых испытаний первого опытного образца двигателя ПД-8 для «суперджета».

«Завершение стендовых испытаний первого опытного образца ПД-8 — это важнейший этап разработки нового российского двигателя для гражданской авиации, прежде всего, для импортозамещенного SSJ 100. Дальше предстоят испытания отдельных узлов двигателя на автономных установках», — сказал первый заместитель гендиректора «Ростеха» Владимир Артяков.

Минпромторг ожидает получения сертификата (документ, позволяющий начать эксплуатацию) на самолет в конце 2023 года. «С учетом задач, которые стоят перед нами, процессы сертификации двигателя и самолета будут идти параллельно», — уточнил Мантуров.

Глава Объеденной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь пообещал, что первый полет импортозамещенной версии самолета SSJ 100 с новым двигателем ПД-8 должен состояться в начале 2023 года. Через год начнется производство его старшего собрата — среднемагистрального МС-21.