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Французы начали экономить на шампунях

Источник:
РИА Новости
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Почти половина французов признались, что сократили покупки средств по уходу за собой на фоне инфляции в стране, следует из исследования Nielsen IQ для телеканала BFMTV.

По информации телеканала, цены на парфюмерию выросли на 20-30%. Если магазины не устраивают распродажи и не предлагают скидки, французы предпочитают воздерживаться от покупок.

Рост цен на средства по уходу за собой в годовом исчислении в среднем составил 7,9%. При этом рост цен на продовольственные товары по итогам июля был существенно выше, составив 13,6%, отмечается в материале.

При этом 41% французов признались, что ищут средства по более низким ценам, также возросло количество покупок на онлайн-площадках. 13% опрошенных сообщили, что самостоятельно производят средства по уходу за собой, включая мыло, кремы и шампуни.

По прогнозам Центробанка Франции, после пика инфляции в первой половине года она будет постепенно замедляться и достигнет около 2% по итогу будущего года.

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Топ комментариев

Danilon

Пусть Аксаков за себя говорит ! Я его не избирал. Поганая манера говорить за россиян.

Matkn

Нефть 87$ за баррель, в чём причина слабого ₽ пусть объяснят!

GammiPluh

Ну так и будет пока весь моб. резерв Украины не погибнет, а потом страну поделят по частям

nicollaich

Украина-марионеточное государство.Уже открытым текстом.