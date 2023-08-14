Французы начали экономить на шампунях

Почти половина французов признались, что сократили покупки средств по уходу за собой на фоне инфляции в стране, следует из исследования Nielsen IQ для телеканала BFMTV.

По информации телеканала, цены на парфюмерию выросли на 20-30%. Если магазины не устраивают распродажи и не предлагают скидки, французы предпочитают воздерживаться от покупок.

Рост цен на средства по уходу за собой в годовом исчислении в среднем составил 7,9%. При этом рост цен на продовольственные товары по итогам июля был существенно выше, составив 13,6%, отмечается в материале.

При этом 41% французов признались, что ищут средства по более низким ценам, также возросло количество покупок на онлайн-площадках. 13% опрошенных сообщили, что самостоятельно производят средства по уходу за собой, включая мыло, кремы и шампуни.

По прогнозам Центробанка Франции, после пика инфляции в первой половине года она будет постепенно замедляться и достигнет около 2% по итогу будущего года.