Истребитель Су-30 потерпел крушение под Калининградом

Истребитель Су-30 потерпел крушение при выполнении учебно-тренировочного полета в Калининградской области, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Экипаж погиб, отмечается, что полет выполнялся без боекомплекта. Предварительной причиной крушения названа техническая неисправность. Истребитель упал в безлюдном месте, на земле разрушений нет.

Телеграм-канал «112» пишет, что экипаж Су-30 не успел катапультироваться. Перед падением самолет стал снижаться, затем раздался взрыв, истребитель накренился и рухнул. По данным канала, истребитель полностью сгорел.

17 июля в Азовское море недалеко от Ейска упал штурмовик Су-25. Он также выполнял тренировочный полет. Возможной причиной крушения в Минобороны назвали отказ двигателя. Пилот Су-25 катапультировался, его достали из воды, но спасти не смогли.