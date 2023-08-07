НАВЕРХ

Маск объяснил смысл боя с Цукербергом

Источник:
Sibnet.ru
495 2
Илон Маск
Фото: (U.S. Air Force photo by Trevor cokley)

Владелец Twitter (новое название — X) Илон Маск объяснил, зачем ему нужен бой с основателем Meta (деятельность компании признана экстремистской и запрещена в России) Марком Цукербергом.

«Это цивилизованная форма войны. Мужчины любят войну», — ответил Маск на вопрос подписчицы, в чем смысл этого поединка.

Он добавил, что бой с Цукербергом будет транслироваться в прямом эфире на X, а все вырученные средства пойдут на благотворительность для ветеранов. Бизнесмен рассказал, что «поднимает тяжести в течение всего дня» для подготовки к бою, для чего перенес спортивное снаряжение в офис.

Цукерберг заявил, что уже готов к бою и предложил оппоненту 26 августа в качестве даты проведения. Об этом он написал в соцсети Threads.

Цукерберг принял вызов Маска выяснить отношения в поединке 22 июня. Тот вызвал главу Meta на бой после того, как в сети появилась информация о намерениях компании запустить приложение Threads — конкурента X.

Еще по теме
Хабиб отказался тренировать Илона Маска
Российский боец ММА свалил бразильца ударом ноги в голову
Российская красавица Дудакова выиграла дебютный поединок в UFC
Чемпион Украины по боксу попал в российский плен
смотреть все
Спорт #Единоборства #Светская хроника
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • Фитнес-продукты
  • зарядка
  • супы
Истории
info.sibnet.ru
Сдать нормы ГТО: пошаговая инструкция
15.06.2022 07:43
info.sibnet.ru
Размеры и разметка: как устроено футбольное поле
21.06.2021 20:41
info.sibnet.ru
Спорт всегда с тобой: как смотреть трансляции в Wink
21.06.2021 19:28
info.sibnet.ru
Лучшие фильмы про футбол: истории легендарных спортсменов
19.06.2021 01:47
Вокруг спорта
Двухкратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева
Народный фронт исключит Исинбаеву из руководства
25.07.2023 11:35
Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева
Песков напомнил о заслугах Исинбаевой перед Россией
21.07.2023 10:33
info.sibnet.ru
Глава Дагестана выступил против чемпионки Елены Исинбаевой
19.07.2023 15:30
info.sibnet.ru
Звезда OnlyFans показала грудь после победы в боксе. ВИДЕО
17.07.2023 13:22
Девушка дня
info.sibnet.ru
Теннисистка Кудерметова отблагодарила подписчиков откровенным фото
14.07.2023 18:29
info.sibnet.ru
Супермодель Адриана Лима стала послом болельщиков ФИФА
27.02.2023 18:09
info.sibnet.ru
Ивана Кнолль: самая сексуальная болельщица ЧМ-2022
06.12.2022 21:00
info.sibnet.ru
Медведева попозировала в нижнем белье. ФОТО
02.11.2022 17:51
Обсуждение (2)
Мультимедиа
«Жуть какая!»: самолеты разогнали тучи на авиашоу в Мочище
Гаджеты на старинных картинах. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Топ комментариев

MuCbE

2 ципса лают в унисон. Но что толку, даже если увеличите количество ботов в 10 раз, ВСУшников больше...

physx

Этих хероев раз такие отважные, самих отправить на Украину надо.

GammiPluh

со всей строгостью что только возможна закрыть причастных к избиению

pepelmetal

Что же тогда все так боятся этих "алкашей" ?