Маск объяснил смысл боя с Цукербергом

Владелец Twitter (новое название — X) Илон Маск объяснил, зачем ему нужен бой с основателем Meta (деятельность компании признана экстремистской и запрещена в России) Марком Цукербергом.

«Это цивилизованная форма войны. Мужчины любят войну», — ответил Маск на вопрос подписчицы, в чем смысл этого поединка.

Он добавил, что бой с Цукербергом будет транслироваться в прямом эфире на X, а все вырученные средства пойдут на благотворительность для ветеранов. Бизнесмен рассказал, что «поднимает тяжести в течение всего дня» для подготовки к бою, для чего перенес спортивное снаряжение в офис.

Цукерберг заявил, что уже готов к бою и предложил оппоненту 26 августа в качестве даты проведения. Об этом он написал в соцсети Threads.

Цукерберг принял вызов Маска выяснить отношения в поединке 22 июня. Тот вызвал главу Meta на бой после того, как в сети появилась информация о намерениях компании запустить приложение Threads — конкурента X.