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Игру Baldur’s Gate 3 взломали за считанные минуты

Источник:
Sibnet.ru
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Baldur's Gate 3 оперативно взломали — пиратская версия игры от бельгийской Larian Studios появилась на торрентах буквально через полчаса после релиза.

Причина такой оперативности пиратов проста — игра для ПК вышла не только в Steam, но и в цифровом сервисе GOG, в котором проекты выпускаются исключительно без каких-либо систем защиты авторского права.

RPG-игра «весит» около 122 ГБ. Разработчики рекомендуют устанавливать ее исключительно на твердотельные диски. Стоимость Baldur's Gate 3 в российском Steam составляет 1999 рублей. При этом релиз проекта на PlayStation 5 состоится 6 сентября.

Одна из самых амбициозных ролевых игр десятилетия вышла из раннего доступа Steam и GOG вечером 3 августа. Baldur's Gate 3 находилась в разработке шесть лет. Пиковый онлайн новинки в первые сутки только на платформе Steam превысил 470 тысяч геймеров.

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Игры #RPG
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