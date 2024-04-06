НАВЕРХ
#ММО #Экшены #RPG #Консоли #Аркады #Гонки

Полная версия игры «Смута» появилась на торрентах

Источник:
Sibnet.ru
272 0

Полный билд игры «Смута» оказался на торрентах на следующий день после релиза, для скачивания доступна сборка под номером 00002. Таким образом, для взлома игры пиратам потребовались сутки.

Официально игра вышла 4 апреля на платформе VK Play, «Смута» является эксклюзивом российской площадки. Разработкой занималась студия Cyberia Nova. Стоимость игры — 2015 рублей.

Сюжет игры посвящен периоду смутного времени в 1612 году и основан на исторических событиях. Игрокам предстоит взять роль молодого боярина Юрия Милославского, который вступил в народное ополчение под предводительством Дмитрия Пожарского и Кузьмы Минина.

Для игры на минимальных настройках потребуется система с процессором Intel Core i3 или AMD Ryzen 3, 16 ГБ оперативной памяти, 50 ГБ места на жестком диске, видеокартой NVIDIA GeForce GTX 980/1060 и ОС Windows 10. Сам дистрибутив весит 22,7 ГБ.

Еще по теме
Вышла российская игра «Смута»
Разработчики Baldur’s Gate 3 после критики фанатов побрили кота
Ежедневный секс в игре Starfield ускоряет прокачку
Проект видеоигры про Горный Алтай получил грант
смотреть все
Игры #RPG #Экшены
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Путин поддержал возрождение последнего проекта Сталина
Пользователи «Игрового» получат новые бонусы «Мира танков»
Лукашенко приказал готовиться к войне
Зеленский снизил возраст призыва по мобилизации
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Великий пост в 2024 году: календарь питания
Гид по кофе: девять популярных напитков
Календарь выходных на 2024 год. ИНФОГРАФИКА
Новый рекорд: итоги выборов президента
Самое обсуждаемое
66
Зеленский снизил возраст призыва по мобилизации
38
Кремль опроверг слова о новой мобилизации в России
38
Россияне выбрали главные черты Путина
37
Советник Шойгу назвал «голую вечеринку» агрессией против России
29
Мишустин раскрыл среднюю зарплату в России