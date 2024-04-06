Полная версия игры «Смута» появилась на торрентах

Полный билд игры «Смута» оказался на торрентах на следующий день после релиза, для скачивания доступна сборка под номером 00002. Таким образом, для взлома игры пиратам потребовались сутки.

Официально игра вышла 4 апреля на платформе VK Play, «Смута» является эксклюзивом российской площадки. Разработкой занималась студия Cyberia Nova. Стоимость игры — 2015 рублей.

Сюжет игры посвящен периоду смутного времени в 1612 году и основан на исторических событиях. Игрокам предстоит взять роль молодого боярина Юрия Милославского, который вступил в народное ополчение под предводительством Дмитрия Пожарского и Кузьмы Минина.

Для игры на минимальных настройках потребуется система с процессором Intel Core i3 или AMD Ryzen 3, 16 ГБ оперативной памяти, 50 ГБ места на жестком диске, видеокартой NVIDIA GeForce GTX 980/1060 и ОС Windows 10. Сам дистрибутив весит 22,7 ГБ.