Российскую пенсионерку-стримершу номинировали на международную премию

Sibnet.ru
Российская пенсионерка с ником i_olga попала в шорт-лист категории «Лучший игровой момент» международной премии NNYS, сообщается на сайте премии.

Стримерша прославилась в Сети после эйса (убийства всей команды противника) в Counter-Strike 2. Этот момент завирусился и привлек внимание организаторов.

Под ником i_olga скрывается 77-летняя Ольга Ивановна из Нижнего Новгорода. Она начала стримить от скуки в 2021 году. Тогда внук подарил ей сенсорный телефон и показал стримы.

Сейчас за игрой i_olga следят более 245 тысяч подписчиков. Кроме Counter-Strike 2 пенсионерка также играет в Minecraft, Atomic Heart, Diablo 2 и прочее.

