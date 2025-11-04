«Земский собор» от создателей «Смуты» выходит на ПК

Историческая экшен-RPG «Земский собор» от создателей «Смуты» 4 ноября выходит на ПК. Игрокам обещают улучшенную боевку, умных противников и переработанный стелс.

Новосибирская студия Cyberia Nova изначально задумывала «Земский собор» как DLC к «Смуте», но в процессе разработки проект вырос в полноценную игру. Главным героем стал казак Кирша – соратник Юрия Милославского из оригинальной игры, а в основу сюжета легли события последних месяцев Смутного времени.

Большая работа, по словам разработчиков, была проделана над боевой системой. Игроки смогут использовать комбинации ударов для создания уникальных атак, а также парировать удары соперника. Кроме того, в арсенале Кирши есть метательные ножи, пинок и спецудар.

«Мы быстро поняли, что нужны серьезные изменения — косметических правок недостаточно. Наша цель — вывести боевую систему на новый уровень», — цитирует пресс-служба студии Cyberia Nova дизайнера боевой системы игры Григория Грантуризмова.

Помимо боевки, была переработана стелс-составляющая и добавлена возможность активно взаимодействовать с окружением при помощи QTE-элементов и мини-игр. Перед релизом разработчики провели бета-тестирование «Земского собора», чтобы выявить и своевременно устранить баги.

Геймеры, которые ранее приобрели «Смуту», получат сиквел бесплатно. Новым игрокам «Земский собор» обойдется в 613 рублей. Игра доступна эксклюзивно в VK Play.