Депутата ГД огорчило отсутствие английского языка в сиквеле «Смуты»

Зампредседателя комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин прокомментировал релиз игры «Земский собор», вышедшей 4 ноября эксклюзивно в VK Play.

Экшен-PRG от новосибирской студии Cyberia Nova стала продолжением «Смуты», но с другим главным героем, обновленной боевой системой и переработанным стелсом.

Горелкин отметил, что «Земский собор» является хорошим примером единства и взаимопонимания. По его словам, разработчики учли критику «Смуты» со стороны геймерского сообщества, улучшили интерфейс, привлекли к озвучке известных актеров и тщательно воссоздали исторический контекст.

Единственное, что огорчило депутата в новой исторической игре, – отсутствие перевода на другие языки, в частности, на английский.

«На мой взгляд, иностранная аудитория тоже должна иметь доступ к правильно выстроенным нарративам о России и открывать для себя нашу историю в интерактивном формате. Надеюсь, что когда-нибудь и "Земский собор", и "Смута" получат англоязычную локализацию и будут выложены на иностранные игровые платформы», — написал депутат в своем telegram-канале.

Игра «Земский собор» , как и «Смута», вышла на площадке VK Play по цене 613 рублей. Те, кто купил первую игру, получили сиквел бесплатно.



