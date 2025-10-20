Шутер Escape from Tarkov выйдет на консолях

Хардкорный шутер Escape from Tarkov будет портирован на консоли. Такие планы без уточнения конкретных сроков озвучил глава студии Battlestate Games Никита Буянов на выставке Tokyo Game Show 2025.

Версия для консолей была вскользь упомянута Буявновым в списке ближайших планов студии после релиза Escape from Tarkov в Steam, который назначен на 15 ноября. Разработчики уже готовят первое сюжетное дополнение «Жизнь Дикого», а также трудятся над другими играми во вселенной EFT.

Буянов также рассказал о том, чего ждать ПК-геймерам от шутера, работа над которым длилась около 10 лет. В игре будет четыре концовки, и разблокировка всех из них станет для геймеров «достижением всей жизни».

«Лучше готовьтесь, потому что не все смогут сбежать из Таркова. Не из-за плохой производительности, а из-за миссий и квестов. Они намеренно были сделаны такими, поэтому будет очень тяжело пройти их все полностью. Я уверяю, не все смогут это сделать. И это ключевой момент», – заявил глава Battlestate Games.

Escape from Tarkov за месяц до релиза в Steam добавили в список желаемого более 500 тысяч игроков. Разработчики рекомендуют запускать игру на компьютерах с 64 гигабайтами оперативной памяти, видеокартой не ниже GeForce RTX 4070 и процессором Intel Core i7-14700F и выше.