НАВЕРХ
Хайтек
IT-бизнес Техника Интернет Нейросети Соцсети Софт Компьютеры Смартфоны Гаджеты Умный дом

Маск анонсировал первую полностью созданную ИИ видеоигру

Источник:
Sibnet.ru
205 1
Фото: UK Government / CC BY 2.0

Глава компании xAI миллиардер Илон Маск анонсировал выход первой компьютерной игры, полностью созданной с помощью искусственного интеллекта.

Предприниматель уточнил, что разработкой проекта занимается игровое подразделение xAI, а также обозначил вероятные сроки релиза проекта.

«Игровая студия xAI выпустит великолепную игру, созданную с помощью искусственного интеллекта, до конца следующего года», — написал Маск в соцсети X.

Помощь нейросети в разработке игры от xAI должны оказать «наставники по видеоиграм», которым компания готова платить от 45 до 100 долларов в час, пишет издание Business Insider.

Согласно опубликованным вакансиям, от кандидатов требуется высокая квалификация в области геймдизайна, сотни часов, проведенных в играх, а также опыт разработки инди-тайтлов. Делиться знаниями с нейросетью «наставникам» предстоит в офисе xAI в Пало-Альто в Калифорнии.

Маск назвал сроки запуска аналога «Википедии»

Ранее Маск неоднократно выступал с критикой современной игровой индустрии. Миллиардер отмечал, что владеющие студиями крупные корпорации «убивают искусство» в играх из-за приверженности woke-повестке и излишней осторожности ради прибыли.

Еще по теме
ИИ-браузер Comet от Perplexity стал бесплатным
Глава OpenAI не исключил «захват мира» искусственным интеллектом
Искусственный интеллект заставят читать отчеты чиновников
Adobe представила версию Premiere для iOS
смотреть все
Хайтек #Нейросети #Консоли
Как сделать
Топ-5 сервисов для перевода аудио в текст
25.09.25, 21:41
7434
0
Как удалиться из «Одноклассников»: инструкция
Сделать это можно как на сайте, так и в мобильном приложении
24.09.25, 22:28
7708
0
Смартфон упал в воду: что делать для спасения
Спасти телефон после контакта с водой реально, однако для этого необходимо следовать четкому и правильному алгоритму
20.08.25, 23:04
26766
0
Как убрать пароль при запуске Windows 11
Пользователю при входе в Windows 11 каждый раз требуется ввести пароль учетной записи или пин-код. Как сделать вход автоматическим?
24.07.25, 23:51
43615
0
Как правильно протирать экран телевизора и монитора
Как правильно ухаживать за экраном телевизора или монитора, чтобы не повредить покрытие при протирке?
24.10.24, 23:09
132421
1
Как выбрать
Экраны E-Ink: чем отличаются электронные книги
07.11.24, 20:05
130973
4
Матрица телевизора: чем отличаются LED, QLED и OLED
В чем разница между LED, OLED и QLED и какую технологию телевизионного экрана предпочесть в 2024 году?
30.04.24, 23:57
164239
3
Размеры и картинка: как выбрать игровой телевизор
Гейминг на большом экране гарантирует максимальное погружение в виртуальную реальность. На какие характеристики нужно обратить внимание при выборе игрового телевизора?
18.04.24, 02:09
154473
1
Холодный, нейтральный, теплый: как выбрать свет лампы
«Теплый», «нейтральный» и холодный» — лишь условное категории. Цвет освещения можно выбирать в довольно большом диапазоне
11.11.23, 16:41
2756431
4
Сравнили 8 платных и 7 бесплатных курсов по фреймворку Angular
Собрали подборку из 8 платных и 7 бесплатных онлайн-курсов по обучению работе с фреймворком Angular для начинающих и опытных специалистов
31.08.23, 23:54
180265
0
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Кадыров потребовал трибунала для генерала Шаманова
Число пользователей Max выросло на 10 млн за месяц
Глава победившей в Чехии партии выступил против Украины
Женщина впервые будет премьер‑министром Японии
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Как выглядит затонувший «Титаник». ФОТО
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Самые удивительные подводные снимки. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Топ комментариев

Uynachalnica

Вероятно, за воспитание Адама, и назначения всех своих родственников на руководящие посты. Такого никому...

Uynachalnica

Может и ее обязать свое лечение оплачивать? А то не по скрепному получается, одних она пытается заставить...

evgen17

Давайте обяжем таких крыс оплачивать хотя бы лечение онкологическим детям?

Uynachalnica

Не ну а чо? Даже Ленин про каждую кухарку говорил.