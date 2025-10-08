Маск анонсировал первую полностью созданную ИИ видеоигру

Глава компании xAI миллиардер Илон Маск анонсировал выход первой компьютерной игры, полностью созданной с помощью искусственного интеллекта.

Предприниматель уточнил, что разработкой проекта занимается игровое подразделение xAI, а также обозначил вероятные сроки релиза проекта.

«Игровая студия xAI выпустит великолепную игру, созданную с помощью искусственного интеллекта, до конца следующего года», — написал Маск в соцсети X.

Помощь нейросети в разработке игры от xAI должны оказать «наставники по видеоиграм», которым компания готова платить от 45 до 100 долларов в час, пишет издание Business Insider.

Согласно опубликованным вакансиям, от кандидатов требуется высокая квалификация в области геймдизайна, сотни часов, проведенных в играх, а также опыт разработки инди-тайтлов. Делиться знаниями с нейросетью «наставникам» предстоит в офисе xAI в Пало-Альто в Калифорнии.

Ранее Маск неоднократно выступал с критикой современной игровой индустрии. Миллиардер отмечал, что владеющие студиями крупные корпорации «убивают искусство» в играх из-за приверженности woke-повестке и излишней осторожности ради прибыли.