Маск назвал сроки запуска аналога «Википедии»

Глава компании xAI миллиардер Илон Маск уточнил сроки выхода Grokipedia — аналога «Википедии» на основе ИИ Grok. Пост с анонсом релиза Маск опубликовал в соцсети X.

«Ранняя бета-версия Grokipedia 0.1 будет опубликована через две недели», — написал глава xA. Таким образом, оценить аналог «Википедии» от Маска пользователи смогут до конца октября.

Слова Маска стали ответом на публикацию пользователя X под ником X Freeze, который сообщил, что Grokipedia станет крупнейшим и самым точным в мире источником знаний, как для людей, так и для искусственного интеллекта.

«Grok использует огромные объемы вычислений для анализа таких источников, как страницы «Википедии», и задается вопросом: что верно, частично верно, ложно или отсутствует? Затем он переписывает эти страницы, удаляя ложь, исправляя полуправду и добавляя важный и недостающий контекст», – уточнил X Freeze принцип наполнения Grokipedia.

Маск неоднократно выступал с критикой «Википедии» за ее уклон в woke-повестку и цензуру при работе с источниками. В конце прошлого года Маск призвал прекратить отправлять пожертвования «Википедии», пока та не восстановит баланс в редакторских полномочиях.