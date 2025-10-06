НАВЕРХ
Хайтек
IT-бизнес Техника Интернет Нейросети Соцсети Софт Компьютеры Смартфоны Гаджеты Умный дом

Маск назвал сроки запуска аналога «Википедии»

Источник:
Sibnet.ru
172 1
Фото: © @amXFreeze

Глава компании xAI миллиардер Илон Маск уточнил сроки выхода Grokipedia — аналога «Википедии» на основе ИИ Grok. Пост с анонсом релиза Маск опубликовал в соцсети X.

«Ранняя бета-версия Grokipedia 0.1 будет опубликована через две недели», — написал глава xA. Таким образом, оценить аналог «Википедии» от Маска пользователи смогут до конца октября.

Слова Маска стали ответом на публикацию пользователя X под ником X Freeze, который сообщил, что Grokipedia станет крупнейшим и самым точным в мире источником знаний, как для людей, так и для искусственного интеллекта.

Глава OpenAI не исключил «захват мира» ИИ

«Grok использует огромные объемы вычислений для анализа таких источников, как страницы «Википедии», и задается вопросом: что верно, частично верно, ложно или отсутствует? Затем он переписывает эти страницы, удаляя ложь, исправляя полуправду и добавляя важный и недостающий контекст», – уточнил X Freeze принцип наполнения Grokipedia.

Маск неоднократно выступал с критикой «Википедии» за ее уклон в woke-повестку и цензуру при работе с источниками. В конце прошлого года Маск призвал прекратить отправлять пожертвования «Википедии», пока та не восстановит баланс в редакторских полномочиях.

Еще по теме
«Госуслуги» стали принимать жалобы на проблему с интернетом в доме
ИИ-браузер Comet от Perplexity стал бесплатным
Илон Маск создаст аналог «Википедии»
Онлайн-сервисам запретят списывать деньги за отмененные подписки
смотреть все
Хайтек #Интернет
Как сделать
Топ-5 сервисов для перевода аудио в текст
25.09.25, 21:41
6310
0
Как удалиться из «Одноклассников»: инструкция
Сделать это можно как на сайте, так и в мобильном приложении
24.09.25, 22:28
6633
0
Смартфон упал в воду: что делать для спасения
Спасти телефон после контакта с водой реально, однако для этого необходимо следовать четкому и правильному алгоритму
20.08.25, 23:04
25737
0
Как убрать пароль при запуске Windows 11
Пользователю при входе в Windows 11 каждый раз требуется ввести пароль учетной записи или пин-код. Как сделать вход автоматическим?
24.07.25, 23:51
42576
0
Как правильно протирать экран телевизора и монитора
Как правильно ухаживать за экраном телевизора или монитора, чтобы не повредить покрытие при протирке?
24.10.24, 23:09
131423
1
Как выбрать
Экраны E-Ink: чем отличаются электронные книги
07.11.24, 20:05
129965
4
Матрица телевизора: чем отличаются LED, QLED и OLED
В чем разница между LED, OLED и QLED и какую технологию телевизионного экрана предпочесть в 2024 году?
30.04.24, 23:57
163208
3
Размеры и картинка: как выбрать игровой телевизор
Гейминг на большом экране гарантирует максимальное погружение в виртуальную реальность. На какие характеристики нужно обратить внимание при выборе игрового телевизора?
18.04.24, 02:09
153457
1
Холодный, нейтральный, теплый: как выбрать свет лампы
«Теплый», «нейтральный» и холодный» — лишь условное категории. Цвет освещения можно выбирать в довольно большом диапазоне
11.11.23, 16:41
2754456
4
Сравнили 8 платных и 7 бесплатных курсов по фреймворку Angular
Собрали подборку из 8 платных и 7 бесплатных онлайн-курсов по обучению работе с фреймворком Angular для начинающих и опытных специалистов
31.08.23, 23:54
179271
0
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Запрещенную присадку вернут для борьбы с дефицитом бензина
Суд признал Штенгелова экстремистом и изъял холдинг в 497 миллиардов
Кадыров потребовал трибунала для генерала Шаманова
«Август»: за что ругают и хвалят фильм
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Самые удивительные подводные снимки. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Топ комментариев

pepelmetal

Молодец помогать фашне - зашквар!

EvgenAEY

Да бабок ему дают немерено, крыша есть хорошая, но как же уже оные наглеют

Uynachalnica

Вместо них очередную красную линию чертить!

andrei703333

Что толку инфляция все опередит, плюс пенсионеры от такого "качественной" не доживут до пенсии