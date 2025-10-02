Глава OpenAI не исключил «захват мира» искусственным интеллектом

Глава американской IT-компании OpenAI Сэм Альтман не исключил возможность «случайного захвата мира» искусственным интеллектом. Мыслями на этот счет он поделился в подкасте MD MEETS с главой Axel Springer Матиасом Депфнером.

Альтман отметил, что уже сейчас сотни миллионов людей обращаются за советом к ChatGPT и другим нейросетям, а в ближайшей перспективе счет пользователей чат-ботов пойдет на миллиарды. В результате человечество будет все больше полагаться на мнение искусственного интеллекта при принятии решений.

«Модель становится все умнее и умнее, дает вам советы, которым вы почти всегда следуете. Потом она становится еще умнее. И теперь дает вам советы, которые вы даже не понимаете, но они оказываются правильными. И в итоге у вас выбор: либо следовать, либо проигрывать в конкуренции», — цитирует Альтмана издание Bild.

Такое развитие событий, по словам главы OpenAI, создает угрожающую причинно-следственную связь: чем больше запросов о совете получает ИИ, тем больше данных он получает, учится, становится умнее и оказывает все большее влияние на людские решения.

«Кто вообще тогда контролирует процесс? Получается, что мы делаем то, чего хочет модель», — резюмировал Альтман.

Компания OpenAI была основана в конце 2015 года в Сан-Франциско как технологический стартап. В 2022-ом она выпустила ChatGPT – чат-бот на основе искусственного интеллекта, способный вести диалог, генерировать тексты и отвечать на вопросы. В 2025 году ChatGPT является самым популярным чат-ботом в мире с долей рынка более 80%.



