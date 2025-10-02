НАВЕРХ
Хайтек
IT-бизнес Техника Интернет Нейросети Соцсети Софт Компьютеры Смартфоны Гаджеты Умный дом

Глава OpenAI не исключил «захват мира» искусственным интеллектом

Источник:
Bild
116 0
Фото: Steve Jurvetson / CC BY 2.0

Глава американской IT-компании OpenAI Сэм Альтман не исключил возможность «случайного захвата мира» искусственным интеллектом. Мыслями на этот счет он поделился в подкасте MD MEETS с главой Axel Springer Матиасом Депфнером.

Альтман отметил, что уже сейчас сотни миллионов людей обращаются за советом к ChatGPT и другим нейросетям, а в ближайшей перспективе счет пользователей чат-ботов пойдет на миллиарды. В результате человечество будет все больше полагаться на мнение искусственного интеллекта при принятии решений.

«Модель становится все умнее и умнее, дает вам советы, которым вы почти всегда следуете. Потом она становится еще умнее. И теперь дает вам советы, которые вы даже не понимаете, но они оказываются правильными. И в итоге у вас выбор: либо следовать, либо проигрывать в конкуренции», — цитирует Альтмана издание Bild.

Такое развитие событий, по словам главы OpenAI, создает угрожающую причинно-следственную связь: чем больше запросов о совете получает ИИ, тем больше данных он получает, учится, становится умнее и оказывает все большее влияние на людские решения.

Зафиксирован первый случай убийства под влиянием ChatGPT

«Кто вообще тогда контролирует процесс? Получается, что мы делаем то, чего хочет модель», — резюмировал Альтман.

Компания OpenAI была основана в конце 2015 года в Сан-Франциско как технологический стартап. В 2022-ом она выпустила ChatGPT – чат-бот на основе искусственного интеллекта, способный вести диалог, генерировать тексты и отвечать на вопросы. В 2025 году ChatGPT является самым популярным чат-ботом в мире с долей рынка более 80%.


Еще по теме
Искусственный интеллект заставят читать отчеты чиновников
Adobe представила версию Premiere для iOS
Названы самые популярные способы мошенничества через мессенджеры
Новые владельцы EA планируют экономить с помощью ИИ
смотреть все
Хайтек #Нейросети
Как сделать
Топ-5 сервисов для перевода аудио в текст
25.09.25, 21:41
3595
0
Как удалиться из «Одноклассников»: инструкция
Сделать это можно как на сайте, так и в мобильном приложении
24.09.25, 22:28
4150
0
Смартфон упал в воду: что делать для спасения
Спасти телефон после контакта с водой реально, однако для этого необходимо следовать четкому и правильному алгоритму
20.08.25, 23:04
23267
0
Как убрать пароль при запуске Windows 11
Пользователю при входе в Windows 11 каждый раз требуется ввести пароль учетной записи или пин-код. Как сделать вход автоматическим?
24.07.25, 23:51
40055
0
Как правильно протирать экран телевизора и монитора
Как правильно ухаживать за экраном телевизора или монитора, чтобы не повредить покрытие при протирке?
24.10.24, 23:09
129007
1
Как выбрать
Экраны E-Ink: чем отличаются электронные книги
07.11.24, 20:05
127522
4
Матрица телевизора: чем отличаются LED, QLED и OLED
В чем разница между LED, OLED и QLED и какую технологию телевизионного экрана предпочесть в 2024 году?
30.04.24, 23:57
160697
3
Размеры и картинка: как выбрать игровой телевизор
Гейминг на большом экране гарантирует максимальное погружение в виртуальную реальность. На какие характеристики нужно обратить внимание при выборе игрового телевизора?
18.04.24, 02:09
151042
1
Холодный, нейтральный, теплый: как выбрать свет лампы
«Теплый», «нейтральный» и холодный» — лишь условное категории. Цвет освещения можно выбирать в довольно большом диапазоне
11.11.23, 16:41
2750218
4
Сравнили 8 платных и 7 бесплатных курсов по фреймворку Angular
Собрали подборку из 8 платных и 7 бесплатных онлайн-курсов по обучению работе с фреймворком Angular для начинающих и опытных специалистов
31.08.23, 23:54
176841
0
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Каждый пятый автовладелец поддержал запрет старых машин
Ученые впервые зафиксировали оргию акул
Зачем цифровой рубль потребителю
Зеленский пригрозил блэкаутом в Москве
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Самые удивительные подводные снимки. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Топ комментариев

kygear

Представить трудно сколько у него в Кемерово верных дружков.и все они элита и свет общества не говоря...

-2rist-

он не Россию назвал, а лично Путина! ну наш то хоть ответит..?можно Трампа тигром картонным обозвать...

pepelmetal

"самое время оказать максимальное давление на экспорт нефти из России" Неужели откажутся ?

Qprovessional

русский автопром неконкурентноспособен получается, что даже с преференциями, дотациями и льготами в ж...