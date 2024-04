Объявлена дата выхода World of Warcraft: Cataclysm Classic

Blizzard Entertainment выпустит дополнение Cataclysm Classic для культовой многопользовательской ролевой игры World of Warcraft — релиз состоится 21 мая, сообщается в официальном микроблоге компании.

Релизу аддона 1 мая будет предшествовать предварительное обновление. Патч принесет с собой новые расы (гоблины и воргены), сочетания расы и класса, профессию археологии, а также функцию трансмогрификации.

С запуском Cataclysm Classic игроков ждет повышение максимального уровня до 85-го, семь новых зон, девять групповых и три рейдовых подземелья, журнал подземелий, PvP-зона «Тол Барад» и ряд других нововведений.





Blizzard предупреждает, что на выходе предварительного обновления Cataclysm Classic часть предметов и достижений из расширения Wrath of the Lich King Classic станут недоступны для получения.

Современная версия World of Warcraft в настоящее время готовится к трилогии дополнений The Worldsoul Saga. Первый из трех аддонов, The War Within, ожидается в конце лета или начале осени.