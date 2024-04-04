Escape from Tarkov получила смену времен года

Студия Battlestate Games выпустила патч 0.14.5.0 для игры Escape from Tarkov. Одним из главных нововведений стала динамическая система сезонов, которая влияет на погодные эффекты, визуальную часть и звуковое сопровождение на локациях.

Сейчас в многопользовательском шутере — ранняя весна. Разработчики отметили, что в последующих обновлениях в Escape from Tarkov будут добавлены другие времена года, которые соответствуют реальному календарю.

С обновлением в шутере появился усовершенствованный звук. Был внесены правки в громкость ветра, изменен эмбиент дождя в помещениях, переделана слышимость через дверные и оконные проемы, а также внутри БТР, добавлены плавные переходы между дневным и ночным саундтреком.

Помимо этого, авторы добавили БТР-82А на локацию «Лес». Бронемашина курсирует между семью станциями: «Бункером Диких», «Затопленной деревней», «Старой лесопилкой», «Лесопилкой», «КПП USEC», «Базой МЧС» и «Развилкой в центре».

В локации «Эпицентр» обновлена систему подбора игроков — теперь они разделяются на «новичков» (до 20 уровня) и «опытных» (21 уровень и выше). На усложненной версии карты будут появляться более сильные боты, при этом геймерам станет доступно больше дорогого лута.

Разработчики Escape from Tarkov также изменили некоторые элементы интерфейса. Так, при осмотре патронов теперь в самой игре указывается их урон и бронебойность, а также шанс пробития разных классов брони.