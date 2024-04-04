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#ММО #Экшены #RPG #Консоли #Аркады #Гонки

Escape from Tarkov получила смену времен года

Источник:
Sibnet.ru
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Студия Battlestate Games выпустила патч 0.14.5.0 для игры Escape from Tarkov. Одним из главных нововведений стала динамическая система сезонов, которая влияет на погодные эффекты, визуальную часть и звуковое сопровождение на локациях.

Сейчас в многопользовательском шутере — ранняя весна. Разработчики отметили, что в последующих обновлениях в Escape from Tarkov будут добавлены другие времена года, которые соответствуют реальному календарю.

С обновлением в шутере появился усовершенствованный звук. Был внесены правки в громкость ветра, изменен эмбиент дождя в помещениях, переделана слышимость через дверные и оконные проемы, а также внутри БТР, добавлены плавные переходы между дневным и ночным саундтреком.

Помимо этого, авторы добавили БТР-82А на локацию «Лес». Бронемашина курсирует между семью станциями: «Бункером Диких», «Затопленной деревней», «Старой лесопилкой», «Лесопилкой», «КПП USEC», «Базой МЧС» и «Развилкой в центре».

В локации «Эпицентр» обновлена систему подбора игроков — теперь они разделяются на «новичков» (до 20 уровня) и «опытных» (21 уровень и выше). На усложненной версии карты будут появляться более сильные боты, при этом геймерам станет доступно больше дорогого лута.

Разработчики Escape from Tarkov также изменили некоторые элементы интерфейса. Так, при осмотре патронов теперь в самой игре указывается их урон и бронебойность, а также шанс пробития разных классов брони.

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Игры #Экшены #ММО
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Топ комментариев

vad7958

Старо придание да верится с трудом...

Александр Петров 238315

Да нет же, 30 тысяч, за всё время, как нелегитимный сказал, а может уже и 15!

GammiPluh

он же еврей, ему плевать на украинские законы и сами по себе украинцы для него расходник

Asd10

Пока гром не грянет мужик не перекрестится.