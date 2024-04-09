Депутаты Госдумы противоположно оценили новосибирскую игру «Смута»

Компьютерная игра «Смута» — первый шаг построения нового российского гейминга, считает зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин. Его коллега Виталий Милонов назвал игру «полнейшей шляпой и халтурой».

«Главный посыл в том, чтобы пробудить интерес к русской истории. У нас много снимается сериалов, фильмов, выпускается книг про события русской истории, но что касается компьютерных игр, то всегда было к ним очень негативное отношение со стороны общества, государства и по сути российским геймингом никто не занимался, он рос сам по себе», — нейтрально сказал Горелкин в интервью «Дума ТВ».

«На мой адрес поступают жалобы людей, возмущенных низким качеством новой российской игры "Смута". Вынужден был сам проверить и убедиться. Действительно, если бы это был полностью частный проект, то вопросов к создателям игры было бы меньше: люди всегда имеют право потерять свои деньги. Но основной бюджет проекта гарантировало государство — в общей сумме около 500 миллионов рублей. И поэтому государство может и должно спросить за потраченные, не пойми куда, народные деньги», — заявил Милонов в телеграм-канале.

«Не удивлюсь, если разработчики были завербованы польскими спецслужбами — выпустить такой некачественный проект неумышленно просто невозможно. Я считаю, надо очень внимательно поговорить с программистами и игроделами и узнать, что им помешало сделать свою работу качественно», — добавил Милонов.

Игру выпустило новосибирское ООО «Сайберия Нова». Официальный бюджет проекта неизвестен, но «Ведомости» оценивали общие траты на игру в 1 миллиард рублей, из которых около 500 миллионов — вклад «Института развития интернета».