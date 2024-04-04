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Вышла российская игра «Смута»

Источник:
Sibnet.ru
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Релиз отечественной игры «Смута» состоялся на платформе VK Play. Проект — эксклюзив российской площадки.

Проект в жанре RPG от студии Cyberia Nova для ПК стоит 2015 рублей. За неделю до релиза разработчики выпустили демоверсию «Смуты», в которой можно исследовать Москву того времени.

Действие видеоигры происходит в 1612 году, в Смутное время. Главный герой — молодой князь Юрий Милославский, который выдвигается в захваченную Москву в составе Войска Второго Ополчения под предводительством Дмитрия Пожарского и Кузьмы Минина.

Игра развивается в реально существующих исторических локациях, присутствует вариативность прохождения части миссий, а также логичная боевая система с низким порогом входа.

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Игры #RPG
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