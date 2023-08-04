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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Украина впервые атаковала военно‑морскую базу в Новороссийске

Источник:
Sibnet.ru
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Российский корабли отразили атаку двух украинских безэкипажных катеров на военно-морскую базу Новороссийск, говорится в сообщении Минобороны России.

В ночь на пятницу, 4 июля «Вооруженные силы Украины двумя морскими безэкипажными катерами осуществили попытку атаки военно-морской базы Новороссийск», сказано в сообщении.

По информации Минобороны, в «ходе отражения атаки безэкипажные катера были визуально обнаружены и уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей, осуществляющих охрану внешнего рейда военно-морской базы».

Минобороны России во вторник, 1 августа сообщала, что Украина пыталась атаковать российские гражданские транспортные суда безэкипажными катерами, корабли ВМФ России их своевременно обнаружили и уничтожили.

В это же день стало известно об отражении патрульными кораблями Черноморского флота «Сергей Котов» и «Василий Быков» атаки трех украинских безэкипажных катеров в районе Севастополя.

Тема: Военная операция на Украине
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