Россияне вошли в список самых богатых киберспортсменов

Российские игроки Ярослав Miposhka Найденов и Магомед Collapse Халилов вошли в топ-10 самых богатых киберспортсменов в истории. Такие данные приводятся на сайте Esports Earnings.

25-летний Найденов и 21-летний Халилов попали в десятку самых обеспеченных спортсменов после того, как в составе команды Team Spirit одержали победу на турнире Riyadh Masters по игре Dota 2.

Российская команда за первое место заработала 5 миллионов долларов, благодаря этой победе четверо из пяти игроков Team Spirit преодолели отметку в 5 миллионов долларов призовых за карьеру.

Капитан команды Найденов поднялся на седьмое место с суммарными призовыми в 5,2 миллиона долларов. Халилов после победы на турнире в сумме заработал за карьеру 5 миллионов долларов.

Возглавляет топ-10 самых богатых киберспортсменов мира датский игрок Йохан N0tail Сундштейн. За свою карьеру он заработал 7,2 миллиона долларов. На втором месте финн Джесси JerAx Вайникка, у которого 6,5 миллиона долларов призовых, на третьем — австралиец Анатан Ana Фам (6 миллионов долларов).