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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Герасимов побывал на фронте и призвал к превентивным ударам

Источник:
Sibnet.ru
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Начальник Генштаба и командующий объединенной группировкой войск в зоне СВО Валерий Герасимов посетил передовой пункт управления группировки на запорожском направлении, говорится в сообщении Минобороны.

Герасимов заслушал доклад командующего группировкой на направлении генерал-полковника Александра Романчука об обстановке, действиях украинских войск и выполнении российскими войсками задач на ореховском направлении, сказано в сообщении

Глава Генштаба «обратил внимание на своевременное выявление противника, нанесение по нему превентивных ударов и ведение контрбатарейной борьбы».

Украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. 11 июля министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что потери личного состава ВСУ с начала контрнаступления превысили 26 тысяч чевловек.

Тема: Военная операция на Украине
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Топ комментариев

masiki

Готовится к войне с Натом )))))

nicollaich

Дюжина серьёзных покушений?Это когда в зеленцкава плюнули 12 раз?

Danilon

Жаль, что это всё комментировать нельзя.

-CIIAPTAK-

Да кому он нужен Зеленька)))какие то выдуманные покушения,на шестёрок покушения не делаются)))