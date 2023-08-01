Герасимов побывал на фронте и призвал к превентивным ударам

Начальник Генштаба и командующий объединенной группировкой войск в зоне СВО Валерий Герасимов посетил передовой пункт управления группировки на запорожском направлении, говорится в сообщении Минобороны.

Герасимов заслушал доклад командующего группировкой на направлении генерал-полковника Александра Романчука об обстановке, действиях украинских войск и выполнении российскими войсками задач на ореховском направлении, сказано в сообщении

Глава Генштаба «обратил внимание на своевременное выявление противника, нанесение по нему превентивных ударов и ведение контрбатарейной борьбы».

Украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. 11 июля министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что потери личного состава ВСУ с начала контрнаступления превысили 26 тысяч чевловек.