Таксисты раскритиковали переход на российские автомобили

Ассоциация «Национальный совет такси» выступила против введения в России требований к таксомоторным компаниям об обязательной покупке автомобилей отечественной сборки. Соответствующее письмо направлено премьер-министру Михаилу Мишустину.

Организация предупредила, что такие требования могут привести к росту цен на перевозки, поскольку цены на автомобили выросли до 2 миллионов рублей, а более доступных машин с автоматическими трансмиссиями в России не производится, пишут «Ведомости».

По оценкам участников рынка, для обновления таксопарков необходимо ежегодно закупать до 200 тысяч автомобилей, однако объемы закупок из-за дефицита автомобилей в настоящее время не превышают 50 тысяч единиц.

Ранее глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов выступил с предложением устанавливать требования к уровню локализации машин, используемых в качестве такси. По его мнению, это стимулирует спрос на отечественные автомобили.