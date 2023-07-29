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Дети на Алтае массово отравились в лагере

Источник:
Sibnet.ru
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Сразу 67 случаев отравления зафиксировано в детском лагере «Горный орленок» в Республики Алтай, сообщает прокуратура региона.

Заболевшим детям от семи до 17 лет, жалобы начали поступать 26 июля. В настоящее время решается вопрос о временном закрытии учреждения, отмечается в сообщении. Пострадавшим оказана медицинская помощь, они в удовлетворительном состоянии.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК (производство, хранение, перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей), которая предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до двух лет.

Детский лагерь «Горный орленок» расположен возле села Камлак Шебалинского района Республики Алтай. Всего в лагере отдыхают свыше 350 детей.

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ЧП #Происшествия #Республика Алтай
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