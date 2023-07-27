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Госдеп не увидел признаков краха российской экономики

Источник:
РИА Новости
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Западные санкции не разрушили российскую экономику и предпосылок к ее краху не видно, заявил координатор по санкционной политике госдепартамента США Джеймс О'Брайен.

«Мы не видим предпосылок к краху российской экономики», — сказал О'Брайен. При этом он отметил, на начало специальной военной операции Украине экономика России входила в десятку крупнейших экономик мира.

По его словам, Россия сможет себя поддерживать в течение достаточно долгого времени. «Мы не видим коллапса», — цитирует РИА Новости О'Брайена.

Госдеп ожидает, что российская экономика сократится на 20% к 2030 году из-за введенных против страны санкционных мер.

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