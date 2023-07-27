Слушания о существовании НЛО начались в Конгрессе США

Власти США на протяжении десятилетий скрывают информацию о существовании НЛО и «внеземной» активности, заявил на слушаниях в Конгрессе бывший американский разведчик Дэвид Груш.

«Когда я исполнял свои служебные обязанности, меня проинформировали о существовавшей на протяжении нескольких десятилетий программе по обнаружению попавших в аварии "неопознанных воздушных феноменов" и их последующему реинжинирингу», — приводит ТАСС заявление Груша.

По его словам, в Вашингтоне знают о существовании «внеземной» активности с 1930-х годов. При этом он отказался на вопрос о контактах американских властей с представителями «внеземных» цивилизаций. Груш отметил, что эта информация строго секретна.

Экс-разведчик сказал, что у него есть данные об изъятии «биологического материала» из летающих объектов «нечеловеческого происхождения». «Это был внеземной биоматериал, и такую оценку ему дали люди <...>, непосредственно знакомые с этой программой», — подчеркнул Груш.

Ранее бывший заместитель помощника министра обороны США по разведке Кристофер Меллон сообщил, что Конгрессу США раскроют «сногсшибательные подробности» контакта Пентагона с НЛО.