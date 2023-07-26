Новый аэропорт построят в Горном Алтае

Глава Сбера Герман Греф анонсировал строительство нового аэропорта в Республике Алтай на 1,2 миллиона пассажиров. После этого существующий аэропорт снесут.

После посвященного развитию туризма совещания, которое провел премьер Михаил Мишустин в Манжероке Греф рассказал журналистам, что Сбер развивает курорт «Манжерок», этого же требует и транспортная инфраструктура.

«Аэропорт Горно-Алтайска сегодня это узкое горлышко. Мы будем строить новый аэропорт. Существующий будет снесен после постройки, потому что регион требует значительно большей мощности», – сказал он.

При этом правительство обеспечит расширение полосы до 550 метров и строительство перронов.

Ранее сообщалось о планах реконструкции существующего терминала. В помещениях существующего планировалось организовать международный терминал.

Он добавил, что продолжится расширение Чуйского тракта до четырех полос, а на самом курорте будет построен большой детский парк, в пять раз увеличится количество номеров.

Турпоток в регион по итогам 2022 года составил 2,5 миллиона человек. Ранее сообщалось, что по итогам 2023 года он достигнет 3 миллионов человек. Туризм является одной из базовых точек развития субъекта.