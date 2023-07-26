Конгрессу США раскроют «сногсшибательные подробности» контакта Пентагона с НЛО, сообщил бывший заместитель помощника министра обороны по разведке Кристофер Меллон.

По его словам, ветеран Национального управления военно-космической разведки США Дэвид Груш представит американским конгрессменам некие «новые показания» относительно предполагаемой программы Пентагона по поиску внеземных технологий.

Меллон уточнил, что получил информацию от официальных лиц министерства обороны и бывших сотрудников разведки о том, что Пентагон после предполагаемого контакта восстановил внеземные технологии.

Груш уже давал показания Конгрессу под присягой. По его словам, американские спецслужбы на протяжении десятилетий находили фрагменты аппаратов, чье происхождение указывает на их внеземной статус.

На новом слушании в Конгрессе США также выступят бывший пилот ВМС и исполнительный директор организации Americans for Safe Aerospace Райан Грейвс и бывший командир эскадрильи США Дэвид Фрэвор.