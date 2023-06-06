Бывший сотрудник разведки Дэвид Чарльз Груш сообщил Конгрессу США, что правительство засекретило программы, в рамках которых испытываются технологии нечеловеческого происхождения.

Показания перед Конгрессом бывший военный давал под присягой. По его словам, американские спецслужбы на протяжении десятилетий находили фрагменты аппаратов, чье происхождение указывает на их внеземной статус.

Анализ тайно полученных США материалов подтвердил, что они имеют экзотическую структуру с уникальным расположением атомов и необычными радиологическими сигнатурами. Это свидетельствует об их внеземном происхождении.

Груш — ветеран Национального агентства геопространственной разведки и Национального управления военно-космической разведки США. Он служил представителем разведывательного управления Оперативной группы по неопознанным воздушным явлениям.

В апреле 2023 года он оставил службу, чтобы предать огласке скрываемые факты. В докладе он указал, что в настоящее время спецслужбы занимаются реверс-инжинирингом внеземных технологий для получения асимметричного преимущества в национальной обороне.

Бывший военный также представил Конгрессу сотни страниц транскрипций с засекреченной информацией, включающей в себя данные о программе восстановления внеземных материалов. Проверка показала достоверность документов.