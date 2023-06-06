НАВЕРХ
Актуальная тема
На грани науки
Актуальная тема
На грани науки
#Наука #Космос #Техника #Гео #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

США засекретили технологии нечеловеческого происхождения

Источник:
The Debrief
298 2

Бывший сотрудник разведки Дэвид Чарльз Груш сообщил Конгрессу США, что правительство засекретило программы, в рамках которых испытываются технологии нечеловеческого происхождения.

Показания перед Конгрессом бывший военный давал под присягой. По его словам, американские спецслужбы на протяжении десятилетий находили фрагменты аппаратов, чье происхождение указывает на их внеземной статус.

Анализ тайно полученных США материалов подтвердил, что они имеют экзотическую структуру с уникальным расположением атомов и необычными радиологическими сигнатурами. Это свидетельствует об их внеземном происхождении.

Груш — ветеран Национального агентства геопространственной разведки и Национального управления военно-космической разведки США. Он служил представителем разведывательного управления Оперативной группы по неопознанным воздушным явлениям.

В апреле 2023 года он оставил службу, чтобы предать огласке скрываемые факты. В докладе он указал, что в настоящее время спецслужбы занимаются реверс-инжинирингом внеземных технологий для получения асимметричного преимущества в национальной обороне.

Бывший военный также представил Конгрессу сотни страниц транскрипций с засекреченной информацией, включающей в себя данные о программе восстановления внеземных материалов. Проверка показала достоверность документов.

Тема: На грани науки
Ученые раскрыли тайну 300-летней мумии русалки
Бесплатное приложение поможет зафиксировать НЛО
Бизнес на призраках, или Как сфотографировать духа
Власти США изучат новые сообщения об НЛО
смотреть все
Наука #Мистика
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Самолеты из Китая начали облетать Россию
Киев использовал против России биологическое оружие
Кремль заявил о готовности Путина к победе в СВО мирным путем
Путин рассказал, кто в России главнее него
Обсуждение (2)
Картина дня
Каховская ГЭС полностью ушла под воду. ВИДЕО
ФСБ заявила о подготовке Украиной ядерного теракта в России
Премьер Дании призналась, что Запад ждет сигнала от России
Врач рассказала о причинах подергивания века
Мультимедиа
Автомобили-солдаты. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Виды облаков и их значение. ФОТО
Нейросеть представила марки авто в виде людей. ФОТО
Самое обсуждаемое
69
Киев использовал против России биологическое оружие
48
Байден упал на церемонии выпуска академии ВВС США. ВИДЕО
39
Разрушена часть Каховской ГЭС. ВИДЕО
29
Кремль заявил о готовности Путина к победе в СВО мирным путем
27
Путин рассказал, кто в России главнее него