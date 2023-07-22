Китайская фабрика занималась «омоложением» видеокарт

Китайская полиция остановила работу фабрики в городе Биньчжоу, которая занималась «омоложением» подержанных видеокарт.

Сотрудники предприятия чистили видеокарты, после чего их упаковывали в новые коробки. Затем видеокарты продавались под видом совершенно новых за полную стоимость. Партии «омоложенных» видеокарт поставлялись в разные страны.

В основном фабрика имела дело с видеокартами, которые использовались для майнинга криптовалют. При этом нередко после чистки видеокартам наносили новую маркировку, чтобы ввести покупателей в заблуждение.

В незаконной деятельности участвовало значительное количество людей, ответственных за покупку бывших в употреблении графических процессоров, их очистку и тестирование, а также переупаковку товаров под другим брендом.

Полиция арестовала в общей сложности 22 человека, семеро были привлечены к уголовной ответственности. Стоимость поддельных видеокарт, которые были обнаружены на фабрике, оценивается в 2 миллиона долларов.