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«Вагнер» приступил к подготовке белорусского спецназа

Источник:
Sibnet.ru
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Армия Белоруссии
Фото: © Министерство обороны Белруссии

Бойцы ЧВК «Вагнер» отработают с подразделениями сил специальных операций Вооруженных сил Белоруссии учебно-боевых задач на полигоне «Брестский», неподалеку от белорусско-польской границы, сообщает пресс-служба Минобороны Белоруссии.

«Вооруженные силы Беларуси продолжают совместные тренировки с бойцами ЧВК "Вагнер". На протяжении недели подразделения сил специальных операций совместно с представителями компании отработают учебно-боевые задачи на полигоне "Брестский"», — сказано в сообщении.

Ранее в белорусском военном ведомстве уточняли, бойцы «Вагнера» участвуют в подготовке военнослужащих Территориальных войск Белоруссии в районе города Осиповичи Могилевской области.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин накануне пообещал сделать белорусскую армию «второй в мире» и заступится за страну, «если потребуется».

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