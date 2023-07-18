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Читинец пытался поджечь мавзолей Ленина

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Staron / CC BY-SA 3.0

Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Читы с коктейлем Молотова у мавзолея Ленина на Красной площади в Москве, сообщил информированный источник.

«В понедельник вечером был задержан мужчина, у него был коктейль Молотова. Мужчину доставили в отделение полиции», – сказал источник РИА Новости.

Мужчина пришел на Красную площадь и бросил в сторону мавзолея бутылку с зажигательной смесью. Бутылка разбилась о брусчатку и воспламенилась. Злоумышленником оказался 37-летний житель Читы, сообщает телеграм-канал Baza. Не ясно, что стало причиной поступка.

На него было возбуждено административное дело по статье 19.30 (Неповиновение законному требованию сотрудника полиции), он будет доставлен в суд. Это влечет административное наказание в виде штрафа до 1 тысячи рублей или административный арест на 15 суток.

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ЧП #Происшествия #Забайкалье
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