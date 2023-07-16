Конгресс Соединенных Штатов всерьез рассмотрит заявления о том, что американские власти располагают обломками НЛО, но скрывают их от общества.

Бывший американский разведчик Дэвид Граш утверждает, что у США есть обломки корабля пришельцев. Сам он их не видел, но убедил лидера сенатского большинства Чака Шумера предложить законопроект, обязывающий правительство рассекретить информацию об инопланетянах.

«Когда вы собираете обломки того, что приземлилось либо разбилось, иногда вы сталкиваетесь с мертвыми пилотами. Хотите верьте, хотите — нет, хотя это звучит как фантастика, но это правда», — сказал NBC Граш.

Закон, в случае его принятия, даст спецслужбам 300 дней, чтобы найти какие-либо свидетельства о НЛО, передать их в контрольный совет и рассекретить.

Американские власти сейчас категорически опровергают существование каких-либо обломков НЛО.