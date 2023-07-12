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Сейм Польши потребовал от Киева признать вину за Волынскую резню

Источник:
ТАСС
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Польский сейм
Фото: VaGla – Piotr Waglowski

Польша ждет от Украины признания вины за Волынскую резню — истребление украинскими националистами польского населения Волыни в ходе Второй мировой войны, такую резолюцию принял польский Сейм (нижняя палата парламента).

«Польско-украинское примирение, выстраиваемое годами представителями обоих народов, должно также включать в себя признание вины и увековечение памяти жертв Второй мировой войны», — цитирует ТАСС текст резолюции.

Волынскую резню устроили отряды ОУН-УПА (Организация украинских националистов — Украинская повстанческая армия, запрещена в России). В результате этой трагедии погибли более 100 тысяч поляков, а несколько сотен тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома.

В мае пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен извиниться за Волынскую резню.

Посол Украины в Польше Василий Зварыч назвал неприемлемым тот факт, что польская сторона пытается навязать Зеленскому, что делать.

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Политика #Мир #История
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