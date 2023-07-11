Девочка 11 лет родила ребенка в Новосибирской области

Одиннадцатилетняя девочка родила ребенка в Новосибирской области, это единственный случай за последние 10 лет, сообщила замминистра здравоохранения региона Татьяна Анохина.

«У нас каждый год происходят отдельные случаи беременности у несовершеннолетних девочек. Это был единственный случай за последние 10 лет, когда такая маленькая девочка родила. Ребенок родился здоровым» — сказала «КП-Новосибирск» Анохина.

Судьба этого ребенка собеседнице неизвестна. «Ежегодно около 10 подростков в возрасте 15-17 лет становятся родителями», — добавила она.

Согласно информации Всемирной организации здравоохранения, девочки в возрасте от 10 до 19 лет подвержены повышенному риску развития таких осложнений, как эклампсия, последовой эндометрит и системные инфекции.

Кроме того, их новорожденные чаще имеют низкую массу при рождении, рождаются преждевременно и страдают от серьезных заболеваний в неонатальном периоде.