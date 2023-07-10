SSD‑накопители подешевеют на 13%

Аналитики компании TrendForce спрогнозировали снижение средних цен на SSD-накопители в третьем квартале 2023 года на 8-13%. Эксперты отметили, что компании продолжают уменьшать производственные мощности, однако ситуация на рынке не позволяет им остановить снижение цен.

TrendForce прогнозирует стабилизацию цен на SSD-накопители в четвертом квартале. В блоге компании аналитики объяснили, что рынок находится в состоянии избыточного предложения, и число покупателей, заинтересованных в приобретении SSD-накопителей, пока не достаточно велико.

Специалисты отметили, что рост заказов от китайских государственных органов и операторов связи может стимулировать поставки SSD-накопителей для корпоративных целей, что приведет к увеличению продаж к четвертому кварталу 2023 года.

SSD-накопители становятся популярными среди владельцев персональных компьютеров и ноутбуков благодаря более высокой скорости работы по сравнению с жесткими дисками (HDD). В то же время они долгое время считались более дорогостоящими по сравнению с классическими дисками.

Согласно прогнозу вице-президента по исследованиям и разработке компании Pure Storage Шона Розмарина, после 2028 года классические жесткие диски полностью исчезнут из продажи, а их место займут более доступные SSD-накопители.