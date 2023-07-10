НАВЕРХ
Хайтек
IT-бизнес Техника Интернет Соцсети Софт Компьютеры Смартфоны Гаджеты Умный дом

SSD‑накопители подешевеют на 13%

Источник:
Sibnet.ru
171 0

Аналитики компании TrendForce спрогнозировали снижение средних цен на SSD-накопители в третьем квартале 2023 года на 8-13%. Эксперты отметили, что компании продолжают уменьшать производственные мощности, однако ситуация на рынке не позволяет им остановить снижение цен. 

TrendForce прогнозирует стабилизацию цен на SSD-накопители в четвертом квартале. В блоге компании аналитики объяснили, что рынок находится в состоянии избыточного предложения, и число покупателей, заинтересованных в приобретении SSD-накопителей, пока не достаточно велико.

Специалисты отметили, что рост заказов от китайских государственных органов и операторов связи может стимулировать поставки SSD-накопителей для корпоративных целей, что приведет к увеличению продаж к четвертому кварталу 2023 года.

SSD-накопители становятся популярными среди владельцев персональных компьютеров и ноутбуков благодаря более высокой скорости работы по сравнению с жесткими дисками (HDD). В то же время они долгое время считались более дорогостоящими по сравнению с классическими дисками.

Согласно прогнозу вице-президента по исследованиям и разработке компании Pure Storage Шона Розмарина, после 2028 года классические жесткие диски полностью исчезнут из продажи, а их место займут более доступные SSD-накопители.


Еще по теме
Apple разработает ноутбук с гибким экраном
AMD выпустила новый геймерский процессор
Компьютер Google достиг «квантового превосходства»
Продажи ноутбуков в России сильно снизились
смотреть все
Хайтек #Компьютеры
Как сделать
Как не нарушить закон при установке видеокамер на даче
05.07.23, 09:35
1491
0
Фишки Telegram: как сделать общение интереснее
Освоить главные фишки мессенджера Telegram просто, а пользоваться ими — сплошная польза
18.05.23, 00:11
5561
2
Секретная настройка роутера ускорит Wi-Fi
Загруженность используемого канала связи может серьезно тормозить беспроводной интернет. Исправить проблему можно с помощью секретной настройки роутера
03.05.23, 09:24
8366
7
Цифровой мусор меняет климат: как очистить устройства
Дубли файлов, копии фото и спам в почте не только переполняют память устройств, но и влияют на озоновый слой Земли
29.03.23, 23:12
9553
0
Wink: как установить родительский контроль
Чтобы ограничить доступ ребенка к взрослому контенту в сервисе Wink, потребуется настроить родительский контроль
04.03.23, 20:16
12239
0
Как выбрать
Стандарты и оплетка: как выбрать HDMI‑кабель
17.03.23, 18:34
13578
3
Новые стандарты: какой роутер выбрать в 2023 году
Какой роутер выбрать для дома в 2023 году? И в каких случаях выгоднее будет пользоваться маршрутизатором, который «по умолчанию» предлагают провайдеры?
14.02.23, 00:28
14329
3
Как выбрать антивирус для компьютера
Каждый антивирус имеет свои слабые и сильные стороны, но все они должны отвечать ряду простых критериев
13.02.23, 10:09
11170
1
Почему не стоит покупать Z‑Wave устройства в зарубежных магазинах
Покупать Z-Wave устройства в иностранных интернет-магазинах бесполезно, они не будут дружить с местными
31.01.23, 09:20
11251
0
Какую мышку выбрать геймеру
На какие характеристики стоит обратить при выборе настоящей геймерской мышки
11.01.23, 19:24
11696
3
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Лукашенко обсудит судьбу ЧВК «Вагнер» с Путиным
Куда пропали «Вагнер» и Пригожин
Элитный спецназ ВСУ снял на камеру собственную смерть
Немецкая разведка перехватила переговоры Пригожина и Лукашенко
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Гаджеты на старинных картинах. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Топ комментариев

абв-эюя

"Ребята, вас не обманули - вас ки-ну-ли!" В таких случаях вспоминаю фильм "Жмурки".

physx

IRBIS, ELARI, GEOZON, Яндекс: колонки с Алисой и устройства для умного дома, VK: умные колонки с Марусей,...

PavlikMorozov

Да честно говоря просто вспомнились ролики Зеленского в зеленой футболке(иронично) на фоне кривого хромакея(хм...

PavlikMorozov

Мухаха клоун. Иди горилки с салом хлопни .