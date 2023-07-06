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Комментатор Уимблдона перепутала Казахстан с Касаткиной

Источник:
Sibnet.ru
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Американский комментатор Крис Эверт, комментируя матч между Еленой Рыбакиной и Шелби Роджерс, оговорилась и создала новую страну, созвучную фамилии российской теннисистки.

Во время встречи Эверт напомнила зрителям, что Рыбакина родом из России, но переехала в «Касаткину». Ее быстро поправили, сказав, что теннисистка все-таки перебралась в Казахстан.

Российская теннисистка Дарья Касаткина с иронией отреагировала на ошибку Эверт, которая за свою карьеру теннисистки выиграла 18 турниров Большого шлема в одиночном разряде.

«Они только что создали новую страну», — написала теннисистка в Twitter.

Рыбакиной 24 года, она уроженка Москвы и до июня 2018 года выступала за Россию. Сейчас представляет Казахстан. На ее счету пять титулов Женской теннисной ассоциации (WTA), в том числе победа на Уимблдонском турнире в прошлом сезоне, а также выход в финал последнего Открытого чемпионата Австралии.

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Alhazred

Это ЦРУ себе соломку стелит, на всякий случай. Типа я-не я, и лошадь не моя

mosquito__2010

А у них, джентльменов, принято верить на слово.

Иркут 69

Оказывается, падение рубля - это благо для нас... 😀

kygear

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