Комментатор Уимблдона перепутала Казахстан с Касаткиной

Американский комментатор Крис Эверт, комментируя матч между Еленой Рыбакиной и Шелби Роджерс, оговорилась и создала новую страну, созвучную фамилии российской теннисистки.

Во время встречи Эверт напомнила зрителям, что Рыбакина родом из России, но переехала в «Касаткину». Ее быстро поправили, сказав, что теннисистка все-таки перебралась в Казахстан.

Российская теннисистка Дарья Касаткина с иронией отреагировала на ошибку Эверт, которая за свою карьеру теннисистки выиграла 18 турниров Большого шлема в одиночном разряде.

«Они только что создали новую страну», — написала теннисистка в Twitter.

Рыбакиной 24 года, она уроженка Москвы и до июня 2018 года выступала за Россию. Сейчас представляет Казахстан. На ее счету пять титулов Женской теннисной ассоциации (WTA), в том числе победа на Уимблдонском турнире в прошлом сезоне, а также выход в финал последнего Открытого чемпионата Австралии.