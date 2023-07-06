Самолеты Ан‑2 остались без запчастей

Российские авиакомпании, эксплуатирующие легкие многоцелевые самолеты Ан-2 («кукурузники»), столкнулись с дефицитом запчастей из-за отказа европейских поставщиков сотрудничать с Россией после начала специальной военной операции на Украине.

На проблемы с поставками и подорожанием запчастей для Ан-2 указал гендиректор Московского авиационно-ремонтного завода (МАРЗ) Павел Ненастьев, По его словам, в России необходимо делать около 60 видов комплектующих для этих самолетов. Это бы позволило эксплуатировать существующие Ан-2 еще 10-15 лет. Летать могут в России 218 «кукурузников».



«Это грозит остановкой парка самолетов Ан-2», — сказал РБК Ненастьев. У Шахтинского авиационно-ремонтного завода (ШАРЗ) аналогичная позиция по перспективам эксплуатации Ан-2, сказал гендиректор ШАРЗ Владимир Соломатов.

Процесс остановки парка Ан-2 может быть «достаточно скоротечным», их флот будет сокращаться быстрее, чем операторы начнут получать воздушные суда на замену, к примеру машины «Байкал», отметил Ненастьев. Самолет «Байкал» планируют начать эксплуатировать с 2024 года.



В ближайшие пять лет «Байкал» не станет реальной заменой Ан-2 из-за несопоставимой стоимости и кроме того, он менее вместителен, отметил начальник инженерно-авиационной службы лесопожарного центра «Север» Валерий Новиков.

Цена «Байкала» в девятиместной базовой версии составляет 151 миллион рублей. При этом стоимость Ан-2 в зависимости от остатка межремонтного ресурса варьируется от 3 до 15 миллионов рублей.